Прогноз погоды в Харькове на завтра 10 ноября

Ночные морозы продолжаются — какой будет погода в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 10 ноября, будет без существенных осадков. Ночью ожидаются морозы до -2 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 10 ноября
В Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.
В Харькове также облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью ожидается 0...+2 °С, а днем +4...+6 °С.
Напомним, 10 ноября в Украине сохранится сухая погода. На юге возможны слабые дожди, местами будет туман.
А в Киеве завтра осадков не предполагается. Однако синоптики объявили первый уровень опасности из-за тумана.
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