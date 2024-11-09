Прогноз погоды в Харькове на завтра 10 ноября

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 10 ноября, будет без существенных осадков. Ночью ожидаются морозы до -2 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 10 ноября

В Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в Харькове 10 ноября Фото: Pogodairadar

В Харькове также облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью ожидается 0...+2 °С, а днем +4...+6 °С.

Напомним, 10 ноября в Украине сохранится сухая погода. На юге возможны слабые дожди, местами будет туман.

А в Киеве завтра осадков не предполагается. Однако синоптики объявили первый уровень опасности из-за тумана.