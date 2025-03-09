Прогноз погоди в Харкові на завтра, 10 березня

Нічний мороз та денна спека — погода в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 10 березня, очікується з різкими змінами температури. Вночі будуть морози, а вдень — весняна спека.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 10 березня
Протягом доби передбачається мінлива хмарність, однак опадів не буде. Вночі та зранку очікується слабкий туман.
Вітер прогнозують південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Харкові вночі 0...+2 °С, вдень +13...+15 °С.
Нагадаємо, попри різке потепління в Україні, синоптики попереджають про можливі снігопади в декількох містах.
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