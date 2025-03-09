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Нічний мороз та денна спека — погода в Харкові завтра

9 березня 2025 14:13
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра, 10 березня
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 10 березня, очікується з різкими змінами температури. Вночі будуть морози, а вдень — весняна спека.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Протягом доби передбачається мінлива хмарність, однак опадів не буде. Вночі та зранку очікується слабкий туман.

Погода в Україні 10 березня
Прогноз погоди в Україні 10 березня. Фото: Meteoprog

Вітер прогнозують південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Харкові вночі 0...+2 °С, вдень +13...+15 °С.

Нагадаємо, попри різке потепління в Україні, синоптики попереджають про можливі снігопади в декількох містах.

Також Новини.LIVE повідомляли розклад магнітних бур на березень 2025 року.

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