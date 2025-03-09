Прогноз погоды в Харькове на завтра, 10 марта

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 10 марта, ожидается с резкими изменениями температуры. Ночью будут морозы, а днем — весенняя жара.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 10 марта

В течение суток предполагается переменная облачность, однако осадков не будет. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Прогноз погоды в Украине 10 марта. Фото: Meteoprog

Ветер прогнозируют южного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С;

в Харькове ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.

Напомним, несмотря на резкое потепление в Украине, синоптики предупреждают о возможных снегопадах в нескольких городах.

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