Прогноз погоды в Харькове на завтра, 10 марта

Ночной мороз и дневная жара — погода в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 10 марта, ожидается с резкими изменениями температуры. Ночью будут морозы, а днем — весенняя жара.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 10 марта
В течение суток предполагается переменная облачность, однако осадков не будет. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Ветер прогнозируют южного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С;
- в Харькове ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.
Напомним, несмотря на резкое потепление в Украине, синоптики предупреждают о возможных снегопадах в нескольких городах.
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