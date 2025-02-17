Обстріл Харкова 17 лютого — що відомо про російську атаку

Нічний обстріл Харкова — поліція документує наслідки
Російські окупанти у ніч проти 17 лютого атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Салтівському та Холодногірському районах.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Російський обстріл Харкова 17 лютого
Внаслідок атаки російських окупантів троє людей зазнали гострої реакції на стрес.
Відомо, що два вибухи у місті пролунали близько 01:20. У Салтівському районі Харкова ворог пошкодив вікна будинку.
"У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки.Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.
На місця атак виїхали слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.
Нагадаємо, загарбники минулої доби атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по місту десять БпЛА.
Також вибухи вночі лунали у Києві. Там працювали сили протиповітряної оборони.
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