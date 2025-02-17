Обстріл Харкова 17 лютого — що відомо про російську атаку

Правоохоронець на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Нацполіція

Російські окупанти у ніч проти 17 лютого атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Салтівському та Холодногірському районах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Внаслідок атаки російських окупантів троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Відомо, що два вибухи у місті пролунали близько 01:20. У Салтівському районі Харкова ворог пошкодив вікна будинку.

"У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки.Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.

На місця атак виїхали слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники минулої доби атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по місту десять БпЛА.

Також вибухи вночі лунали у Києві. Там працювали сили протиповітряної оборони.