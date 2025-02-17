Обстрел Харькова 17 февраля — что известно о российской атаке

Ночной обстрел Харькова — полиция документирует последствия
Российские оккупанты в ночь на 17 февраля атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксированы в Салтовском и Холодногорском районах.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Российский обстрел Харькова 17 февраля
В результате атаки российских оккупантов три человека получили острую реакцию на стресс.
Известно, что два взрыва в городе прогремели около 01:20. В Салтовском районе Харькова враг повредил окна дома.
"В Холодногорском районе шахед попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственной постройки. Повреждены жилые дома, трое женщин получили острую реакцию на стресс", — говорится в сообщении.
На места атак выехали следственно-оперативные группы, спасатели и медики.
Напомним, захватчики за прошедшие сутки атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по городу десять БпЛА.
Также взрывы ночью раздавались в Киеве. Там работали силы противовоздушной обороны.
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