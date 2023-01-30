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​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

30 січня 2023 06:40
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російська ракета влучила у житловий будинок, загинула одна людина
Три людини постраждали внаслідок обстрілу
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В Харкові від влучання російської ракети в житловий будинок загинула щонайменше одна людина. Три мешканці ураженого під’їзду отримали легкі травми.

Про це повідомив на своїй Telegram-сторінці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріл багатоповерхівки

За словами Олега Синєгубова, росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300.

Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.

Загиблі і постраждалі

Внаслідок влучання ракети було зруйновано кілька поверхів у одному з під’їздів будинка.

Відомо про одну загиблу. Літня жінка жила на останньому поверсі постраждалого під’їзду.

Її чоловік, який перебував в момент влучання поруч із дружиною, дивом вижив, отримавши легкі травми.

Усього, за попередніми даними, було поранено троє мешканців будинку. Серйозно з них не постраждав ніхто.

Евакуація і порятунок

На місці удару працюють екстрені служби, проводить розбір завалів.

У будинку, як розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, були відключені усі комунікації — світло, газ, вода, теплопостачання.

Тому мешканців постраждалого житлового об’єкту довелося евакуювати. Втім, зазначив харківський міський голова, комунальники працюють над тим, аби відновити водо-, тепло- та електропостачання у непошкоджені під’їзді ураженого будинку.

Нагадаємо, 28 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.

За інформацією начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Олексія Рослова, внаслідок ракетного удару по житловому сектору загинуло три мирних мешканці міста. Ще 14 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Додамо, що 26 січня російська окупаційна армія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Одним із наслідків цього удару стало влучання російської ракети у нежитлове приміщення в Голосіївському районі Києва. Одна людина загинула, ще дві отримали поранення. Постраждалих було госпіталізовано.

Фото: ДСНС України в Харківській області

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