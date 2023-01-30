Российская ракета попала в жилой дом, погиб один человек

Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек
В Харькове от попадания российской ракеты в жилой дом погиб по меньшей мере один человек. Трое жителей пораженного подъезда получили легкие травмы.
Об этом сообщил на своей Telegram-странице глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрел многоэтажки
По словам Олега Синегубова, россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300.
Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.
Погибшие и пострадавшие
В результате попадания ракеты было разрушено несколько этажей в одном из подъездов дома.
Известно об одной погибшей. Пожилая женщина жила на последнем этаже пострадавшего подъезда.
Ее муж, находившийся в момент попадания рядом с женой, чудом выжил, получив легкие травмы.
Всего, по предварительным данным, были ранены трое жителей дома. Серьезно из них никто не пострадал.
Эвакуация и спасение
На месте удара работают экстренные службы, производит разбор завалов.
В доме, как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, были отключены все коммуникации — свет, газ, вода, теплоснабжение.
Поэтому жителей пострадавшего жилищного объекта пришлось эвакуировать. Впрочем, отметил харьковский городской голова, коммунальщики работают над тем, чтобы восстановить водо-, тепло- и электроснабжение в неповрежденных подъездах пораженного дома.
Напомним, 28 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.
По информации начальника Константиновской городской военной администрации Алексея Рослова, в результате ракетного удара по жилому сектору погибли три мирных жителя города. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.
Добавим, что 26 января российская оккупационная армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.
Одним из последствий этого удара стало попадание российской ракеты в нежилое помещение в Голосеевском районе Киева. Один человек погиб, еще два получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области