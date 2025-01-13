Прогноз погоди в Харкові на завтра 14 січня

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 14 січня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Протягом доби істотних опадів не передбачається. Завтра буде слабкий туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується західного напрямку, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі -2...-7 °C, вдень -3...+2 °C;

у Харкові вночі -2...-4 °C, вдень близько 0 °C.

Нагадаємо, протягом цього тижня місцями температура повітря знизиться до -15…-20 °С. Вітер очікується змінних напрямків.

Також 13 січня магнітних бур не очікується на Землі. На Сонці стався один спалах класу С.