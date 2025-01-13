Прогноз погоди в Харкові на завтра 14 січня

Низька видимість — прогноз погоди у Харкові на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 14 січня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 14 січня
Протягом доби істотних опадів не передбачається. Завтра буде слабкий туман, а на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер очікується західного напрямку, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -2...-7 °C, вдень -3...+2 °C;
- у Харкові вночі -2...-4 °C, вдень близько 0 °C.
Нагадаємо, протягом цього тижня місцями температура повітря знизиться до -15…-20 °С. Вітер очікується змінних напрямків.
Також 13 січня магнітних бур не очікується на Землі. На Сонці стався один спалах класу С.
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