Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 января

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 14 января, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 14 января

В течение суток существенных осадков не предвидится. Завтра будет слабый туман, а на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается западного направления, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 января. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C;

в Харькове ночью -2...-4 °C, днем около 0 °C.

Напомним, в течение этой недели местами температура воздуха снизится до -15…-20°С. Ветер ожидается переменных направлений.

Также 13 января магнитных бурь не ожидается на Земле. На Солнце произошла одна вспышка класса С.