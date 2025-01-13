Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 января

Низкая видимость — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 14 января, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 14 января
В течение суток существенных осадков не предвидится. Завтра будет слабый туман, а на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается западного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C;
- в Харькове ночью -2...-4 °C, днем около 0 °C.
Напомним, в течение этой недели местами температура воздуха снизится до -15…-20°С. Ветер ожидается переменных направлений.
Также 13 января магнитных бурь не ожидается на Земле. На Солнце произошла одна вспышка класса С.
Читайте Новини.LIVE!