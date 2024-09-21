Погода в Харкові та області на 22 вересня — повний прогноз від синоптиків

Ночі стають холоднішими — прогноз погоди у Харкові та області на завтра
У Харкові в неділю, 22 вересня, синоптики прогнозують теплу погоду, без опадів. Буде мінлива хмарність з помірним вітром.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у суботу, 21 вересня.
Прогноз погоди в Харківській області
У Харківській області буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі знизиться до +6...+11 ºС, а вдень потеплішає до +27 ºС.
Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода у Харкові 22 вересня
У Харкові в неділю, 22 вересня, прогнозують мінливу хмарність. Дощів не буде. Температура повітря вночі становитиме +8...+11 ºС. Вдень стовпчики термометра покажуть +24...+26 ºС. Буде північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Нагадаємо, синоптики обіцяють у Львові теплу та суху погоду. Проте, там попередили про ризик виникнення пожеж.
Тепла комфортна осінь утримається в Україні ще на кілька днів. Синоптики назвали регіони, де опуститься температура ввечері.
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