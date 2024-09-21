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Ночі стають холоднішими — прогноз погоди у Харкові та області на завтра

21 вересня 2024 14:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Харкові та області на 22 вересня — повний прогноз від синоптиків
Осінь в Харкові. Фото: GolosnoyVV
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові в неділю, 22 вересня, синоптики прогнозують теплу погоду, без опадів. Буде мінлива хмарність з помірним вітром.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у суботу, 21 вересня.

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У Харківській області буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі знизиться до +6...+11 ºС, а вдень потеплішає до +27 ºС.

Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

Погода Харків
Температурна карта України 22 вересня. Фото: скриншот

Погода у Харкові 22 вересня

У Харкові в неділю, 22 вересня, прогнозують мінливу хмарність. Дощів не буде. Температура повітря вночі становитиме +8...+11 ºС. Вдень стовпчики термометра покажуть +24...+26 ºС. Буде північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Харків погода 22 вересня
Прогноз погоди у Харкові 22 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики обіцяють у Львові теплу та суху погоду. Проте, там попередили про ризик виникнення пожеж.

Тепла комфортна осінь утримається в Україні ще на кілька днів. Синоптики назвали регіони, де опуститься температура ввечері. 

Харків Харківська область вересень прогнози синоптик погода в Україні

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