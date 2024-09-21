Погода в Харькове и области на 22 сентября — полный прогноз от синоптиков.

Осень в Одессе. Фото: GolosnoyVV

В Харькове в воскресенье, 22 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, без осадков. Переменная облачность с умеренным ветром.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в субботу, 21 сентября.

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Прогноз погоды в Харьковской области

В Харьковской области переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью снизится до +6...+11 ºС, а днем потеплеет до +27 ºС.

Ветер будет северным направлением со скоростью 5-10 м/с.

Температурная карта Украины 22 сентября. Фото: скриншот

Погода в Харькове 22 сентября

В Харькове в воскресенье, 22 сентября, прогнозируют переменную облачность. Дождей не будет. Температура воздуха ночью будет составлять +8...+11 ºС. Днем столбики термометра покажут +24...+26 ºС. Будет северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Харькове 22 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики обещают во Львове теплую и сухую погоду. Однако там предупредили о риске возникновения пожаров.

Теплая, комфортная осень удержится в Украине еще на несколько дней. Синоптики назвали регионы, где опустится температура вечером.