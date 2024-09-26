Погода у Харкові 27 вересня — прогноз від синоптиків

Осінь у Харкові. Фото: Комментарии.UA

У Харкові та в області в п'ятницю, 27 вересня, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень прогріється до високих позначок, а дощів не очікують.

Про це повідомляє Харківський центр з гідрометеорології у четвер, 26 вересня.

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Погода у Харкові 27 вересня

У Харкові синоптики прогнозують теплу погоду. Буде хмарно з проясненнями, проте, дощів не очікують. Вітер буде південний зі швидкістю 9-14 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +9...+14 °С, а вдень різко потеплішає до +21...+26 °С.

Погода у Харківській області 27 вересня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 27 вересня

Тим часом на Харківщині у п'ятницю, 27 вересня, прогнозують теплу погоду, без опадів. Вітер буде помірним, зі швидкістю 9-14 м/с південного напрямку.

Вночі стовпчики термометра опустять до +12...+14 °С,а вдень покажуть +24...+26 °С.

Температурна карта України. Фото: скриншот Метеопост

Нагадаємо, синоптики спрогнозували чи будуть відчутні сьогодні магнітні бурі. Також сьогодні, 26 вересня, у кількох регіонах України зіпсується погода.