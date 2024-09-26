Погода в Харькове 27 сентября - прогноз от синоптиков

Осень в Харькове. Фото: Комментарии.UA

В Харькове и области в пятницу, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до высоких меток, а дождей не ожидают.

Об этом сообщает Харьковский центр по гидрометеорологии в четверг, 26 сентября.

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Погода в Харькове 27 сентября

В Харькове синоптики прогнозируют тёплую погоду. Будет облачно с прояснениями, но дождей не ожидают. Ветер будет южный со скоростью 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 °С, а днем резко потеплеет до +21...+26 °С.

Погода в Харьковской области 27 сентября. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 27 сентября

Тем временем в Харьковской области в пятницу, 27 сентября, прогнозируют теплую погоду, без осадков. Ветер будет умеренным со скоростью 9-14 м/с южного направления.

Ночью столбики термометра опустят до +12...+14 °С, а днем покажут +24...+26 °С.

Температурная карта Украины. Фото: скриншот Метеопост

Напомним, синоптики спрогнозировали будут ли ощутимы сегодня магнитные бури. Также сегодня, 26 сентября, в ряде регионов Украины испортится погода.