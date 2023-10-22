Нова пошта оголосила траур за загиблими колегами внаслідок атаки на термінал у Харкові

Наслідки ракетного удару РФ по терміналу Нової пошти в Харкові. Фото: Суспільне Харків

Українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур сьогодні, 22 жовтня, за загиблими працівниками. Ввечері, 21 жовтня, Росія обстріляла ракетами термінал у Харкові, внаслідок чого загинуло 6 людей, а постраждало 14.

Про день трауру Нова пошта написала в Facebook.

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Зазначається, що працівники термінала не встигли сховатися в укриття, оскільки повітряна тривога пролунала "за секунди до".

"Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо — кожному. Завтра Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні", — йдеться в повідомленні компанії.

Скріншот повідомлення зі сторінки у Facebook "Нова пошта"

Нагадаємо, що загарбники обстріляли Харків і Харківську область ракетами. У місті повідомляли про вибухи. Військова адміністрація закликала людей ховатися в укриттях.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі. За його словами, окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".

Додамо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також 14 осіб госпіталізували.