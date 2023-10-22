Новая почта объявила траур по погибшим коллегам в результате атаки на терминал в Харькове

Последствия ракетного удара РФ по терминалу Новой почты в Харькове. Фото: Суспільне Харків

Украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур сегодня, 22 октября, за погибшими работниками. Вечером, 21 октября, Россия обстреляла ракетами терминал в Харькове, в результате чего погибли 6 человек, а пострадали 14.

О дне траура Новая почта написала в Facebook.

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Отмечается, что работники терминала не успели скрыться в укрытии, поскольку воздушная тревога прозвучала "за секунды до".

"Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем каждому. Завтра Новая почта объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне", — говорится в сообщении компании.

Скриншот сообщения со страницы в Facebook "Новая почта"

Напомним, что захватчики обстреляли Харьков и Харьковскую область ракетами. В городе сообщали о взрывах. Военная администрация призвала людей прятаться в укрытиях.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие. По его словам, оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".

Добавим, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также 14 человек были госпитализированы.