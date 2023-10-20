Нові класи та дитсадок під землею: підсумки першої навчальної чверті метрошколи у Харкові

Діти навчають у метро. Фото: Новини.LIVE

20 жовтня, у останній навчальний день перед осінніми канікулами, міський голова Ігор Терехов оголосив про вражаючий ріст кількості класів у метрошколі Харкова. За підсумками першої чверті навчання, стало відомо, що тепер у підземці навчається аж 65 класів, що є значним досягненням.

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Кількість класів у метрошколі збільшилася з 60 до 65 за лише одну чверть навчання. Зараз в метрошколі навчаються 1187 учнів, і це збільшення на 21% порівняно з попереднім періодом навчання. Варто відзначити, що це учні всіх класів, і цей проект став надзвичайно популярним серед батьків і дітей.

"Сьогодні ми маємо 1187 учнів, це на 21% більше, ніж було у самому початку. У нас ще є бажаючі, які хочуть навчатися у метро-школі. Ми розпочинали навчання, коли у нас було 60 класів, зараз ми маємо 65, і ми можемо бачити, що цей проєкт успішний, бо ми його здійснили усі разом", — розповів Ігор Терехов.

Діти навчають у метро. Фото: Новини.LIVE

Ігор Терехов також повідомив, що планується облаштувати 2-3 додаткових класи на станції метро "Академіка Павлова", щоб розширити можливості навчання.

Недоліки метрошколи

Однак, мер відзначив один недолік, який було виявлено протягом навчання дітей в класах в метро - це протяги. Тому вже в планах облаштування утеплення проходів та дверей в класах.

"Перш за все це утеплення дверей, бо ви розумієте, що є протяги, це не заважає навчальному процесу, але коли заходиш у тамбур, то там прохолода. Ми будемо робити утеплення, щоби там не було холодно, це єдиний такий недолік, який на жаль ми виявили", — розповів міський голова Харкова.

Він також обіцяє опублікувати всі кошториси метрошколи після завершення робіт.

Дитсадочки під землею

Також, під час брифінгу обговорювалася можливість організації занять для дітей підготовчого віку, але міський голова зазначив, що створення стаціонарного дитячого садочка під землею не є доцільним, оскільки він не зможе задовольнити всі потреби дітей, які потребують догляду весь день. Проте в планах відкриття груп для дошкільнят короткотривалого перебування для підготовки до школи.

"Коли будуть канікули, чи на вихідних, будемо залучати п'ятирічок, бо їхні батьки хочуть, щоб тут відбувалися підготовчі заняття для маленьких харків'ян, які ще не пішли до школи через вік. Але чи доцільно робити стаціонарний дитячий садочок під землею, і тим паче на станціях метрополітену? Є певні вимоги, яких у метро забезпечити не можемо", — розповів мер Харкова.

Діти повертаються до Харкова

Керівниця міського департаменту освіти, Ольга Деменко, повідомила, що протягом року до Харкова повернулися майже 30 тисяч дітей, які тепер продовжують навчання в місцевих школах. Зараз в харківських школах навчається 110 тисяч учнів, що є на 10% менше, ніж перед початком російської агресії.

Діти навчають у метро. Фото: Новини.LIVE

За словами Деменко, з цього числа 53 тисячі учнів перебувають у Харкові, і ця кількість значно зросла за останній рік. У 2022 році ця цифра становила 24 тисячі. Важливо зазначити, що нині у метрошколі навчаються 1187 дітей, з яких третина - першокласники.

Керівниця департаменту освіти також підкреслила, що вони вдалося охопити практично 12% першокласників.

Нагадаємо, що у місті Харків школу для дітей створили прямо у метро.

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