Новые классы и детский сад под землей: итоги первой учебной четверти метрошколы в Харькове

Дети учатся в метро. Фото: Новини.LIVE

20 октября, в последний учебный день перед осенними каникулами, городской голова Игорь Терехов объявил о поразительном росте количества классов в метрошколе Харькова. По итогам первой четверти обучения стало известно, что теперь в подземке учится 65 классов, что является значительным достижением.

Более подробно в материале Новини.LIVE.

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Желающих учиться в метро становится больше

Количество классов в метрошколе увеличилось с 60 до 65 за одну четверть обучения. Сейчас в метрошколе обучается 1187 учеников, и это увеличение на 21% по сравнению с предыдущим периодом обучения. Стоит отметить, что это учащиеся всех классов, и этот проект стал очень популярен среди родителей и детей.

"Сегодня у нас есть 1187 учеников, это на 21% больше, чем было в самом начале. У нас еще есть желающие, которые хотят учиться в метро-школе. Мы начинали обучение, когда у нас было 60 классов, сейчас у нас есть 65, и мы можем видеть, что этот проект успешен, потому что мы его осуществили все вместе", — рассказал Игорь Терехов.

Дети учатся в метро. Фото: Новини.LIVE

Игорь Терехов также сообщил, что планируется обустроить 2-3 дополнительных класса на станции метро "Академика Павлова", чтобы расширить возможности обучения.

Недостатки метрошколы

Однако, мэр отметил один недостаток, который был обнаружен на протяжении обучения детей в классах в метро – это сквозняки. Поэтому уже в планах устройства утепления проходов и дверей в классах.

"Прежде всего это утепление двери, потому что вы понимаете, что есть сквозняки, это не мешает учебному процессу, но когда заходишь в тамбур, то там прохлада. Мы будем делать утепление, чтобы там не было холодно, это единственный такой недостаток, который на жаль мы обнаружили", — рассказал городской голова Харькова.

Он также обещает опубликовать все сметы метрошкол после завершения работ.

Детсады под землей

Также, во время брифинга обсуждалась возможность организации занятий для детей подготовительного возраста, но городской голова отметил, что создание стационарного детского садика под землей не целесообразно, поскольку он не сможет удовлетворить все потребности детей, нуждающихся в уходе весь день. Однако в планах открытия групп для дошкольников кратковременного пребывания для подготовки к школе.

"Когда будут каникулы или на выходных, будем привлекать пятилеток, потому что их родители хотят, чтобы здесь проходили подготовительные занятия для маленьких харьковчан, которые еще не пошли в школу через возраст. Но целесообразно ли делать стационарный детский садик под землей, и тем более на станциях метрополитена? Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не можем", — рассказал мэр Харькова.

Дети возвращаются в Харьков

Руководитель городского департамента образования Ольга Деменко сообщила, что в течение года в Харьков вернулись почти 30 тысяч детей, которые теперь продолжают обучение в местных школах. Сейчас в харьковских школах обучается 110 тысяч учеников, что на 10% меньше, чем перед началом российской агрессии.

Дети учатся в метро. Фото: Новини.LIVE

По словам Деменко, из этого числа 53 тысяч учеников находятся в Харькове, и это количество значительно выросло за последний год. В 2022 году эта цифра составила 24 тысяч. Важно отметить, что в настоящее время в метрошколе учатся 1187 детей, из которых треть – первоклассники.

Руководитель департамента образования также подчеркнула, что им удалось охватить практически 12% первоклассников.

Напомним, что в Харькове школу для детей создали прямо в метро.

Также мы писали о том, сколько метрошкола стоила для местного бюджета .