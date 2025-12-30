Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 31 грудня 2025 року — графіки від обленерго

Темна кімната, на столі свічка. Фото ілюстративне: tsn.ua

У середу, 31 грудня, у Харкові та на Харківщині не обійдеться без графіків погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 31 грудня

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 06:00 до 09:00, від 12:30 до 19:30 та від 23:00 до 24:00;

черга 1.2: світла не буде від 06:00 до 09:00, від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;

черга 2.1: світла не буде від 06:00 до 09:00 та від 12:30 до 16:00;

черга 2.2: світла не буде від 02:00 до 09:00 та від 12:30 до 16:00;

черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 16:00 та від 20:00 до 23:00;

черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 06:00 до 08:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;

черга 5.1: світла не буде від 02:00 до 06:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;

черги 5.2 та 6.1: світла не буде від 02:00 до 06:00, від 08:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;

черга 6.2: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 08:00 до 09:00, від 12:30 до 19:30 та від 23:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, на думку нардепа Сергія Нагорняка, в оселях українців на Новий рік буде світло. Відключення застосують, якщо зміняться погодні умови або РФ завдасть нових ударів по енергетиці.Також ми повідомляли, що на Одещині після обстрілів є серйозні проблеми з постачанням електроенергії. На відновлення всіх підстанцій може знадобитися до двох років.