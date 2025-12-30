Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 31 грудня 2025 року — графіки від обленерго

Новий рік без світла — графіки відключень у Харкові на завтра
У середу, 31 грудня, у Харкові та на Харківщині не обійдеться без графіків погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 31 грудня
Діятимуть відключення за 12 чергами:
- черга 1.1: світла не буде від 06:00 до 09:00, від 12:30 до 19:30 та від 23:00 до 24:00;
- черга 1.2: світла не буде від 06:00 до 09:00, від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;
- черга 2.1: світла не буде від 06:00 до 09:00 та від 12:30 до 16:00;
- черга 2.2: світла не буде від 02:00 до 09:00 та від 12:30 до 16:00;
- черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 16:00 та від 20:00 до 23:00;
- черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 06:00 до 08:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;
- черга 5.1: світла не буде від 02:00 до 06:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;
- черги 5.2 та 6.1: світла не буде від 02:00 до 06:00, від 08:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;
- черга 6.2: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 08:00 до 09:00, від 12:30 до 19:30 та від 23:00 до 24:00.
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.
Нагадаємо, на думку нардепа Сергія Нагорняка, в оселях українців на Новий рік буде світло. Відключення застосують, якщо зміняться погодні умови або РФ завдасть нових ударів по енергетиці.Також ми повідомляли, що на Одещині після обстрілів є серйозні проблеми з постачанням електроенергії. На відновлення всіх підстанцій може знадобитися до двох років.
Читайте Новини.LIVE!