Главная Харьков Новый год без света — графики отключений в Харькове на завтра

Новый год без света — графики отключений в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:29
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 31 декабря 2025 года — графики от облэнерго
Темная комната, на столе свеча. Фото иллюстративное: tsn.ua

В среду, 31 декабря, в Харькове и на Харьковщине не обойдется без графиков почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 31 декабря

Будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: света не будет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2: света не будет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00;
  • очередь 2.2: света не будет с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00;
  • очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00;
  • очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 5.1: света не будет с 02:00 до 06:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очереди 5.2 и 6.1: света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 6.2: света не будет с 00:00 до 06:00, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, по мнению нардепа Сергея Нагорняка, в домах украинцев на Новый год будет свет. Отключения применят, если изменятся погодные условия или РФ нанесет новые удары по энергетике.

Также мы сообщали, что в Одесской области после обстрелов есть серьезные проблемы с поставками электроэнергии. На восстановление всех подстанций может потребоваться до двух лет.

электроэнергия Новый год Новости Харькова отключения света свет
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
