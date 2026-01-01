Відео
Головна Харків Новий рік у пітьмі — графік відключень світла в Харкові

Новий рік у пітьмі — графік відключень світла в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 07:59
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 січня 2025 року — графіки від обленерго
Харків під час блекаутів. Фото ілюстративне: Гліб Гаранич/Reuters

У четвер, 1 січня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Читайте також:

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 січня

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1: світла не буде від 02:30 до 06:00, від 09:30 до 16:30 та від 17:00 до 18:00;
  • черга 1.2: світла не буде від 00:00 до 06:00 та від 13:00 до 18:00;
  • черга 2.1: світла не буде від 02:30 до 06:00 та від 13:00 до 16:30;
  • черга 2.2: світла не буде від 02:30 до 06:00, від 13:00 до 16:30 та від 20:00 до 24:00;
  • черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 06:00 до 09:30, від 14:00 до 16:30 та від 18:00 до 20:00;
  • черга 4.1: світла не буде від 06:00 до 09:30, від 14:00 до 16:30 та від 18:00 до 20:00;
  • черга 4.2: світла не буде від 06:00 до 09:30, від 13:00 до 14:00 та від 16:30 до 20:00;
  • черга 5.1: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 08:00 до 13:00 та від 16:30 до 23:30;
  • черга 5.2: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 09:30 до 13:00 та від 16:30 до 23:30;
  • черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 09:30 до 13:00, від 16:30 до 18:00 та від 20:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, в Одесі 1 січня діють аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки що не застосовують.

Також ми повідомляли, що на Одещині після обстрілів є серйозні проблеми з постачанням електроенергії. На відновлення всіх підстанцій може знадобитися до двох років.

Харків електроенергія Харківська область відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
