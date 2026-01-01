Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Новый год во тьме — график отключений света в Харькове

Новый год во тьме — график отключений света в Харькове

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 07:59
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 1 января 2025 года — графики от облэнерго
Харьков во время блэкаутов. Фото иллюстративное: Глеб Гаранич/Reuters

В четверг, 1 января, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 1 января

Будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: света не будет с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 17:00 до 18:00;
  • очередь 1.2: света не будет от 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 18:00;
  • очередь 2.1: света не будет с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 16:30;
  • очередь 2.2: света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;
  • очередь 4.1: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;
  • очередь 4.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 14:00 и с 16:30 до 20:00;
  • очередь 5.1: света не будет с 00:00 до 02:30, с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • очередь 5.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, в Одессе 1 января действуют аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяют.

Также мы сообщали, что в Одесской области после обстрелов есть серьезные проблемы с поставками электроэнергии. На восстановление всех подстанций может потребоваться до двух лет.

Харьков электроэнергия Харьковская область отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации