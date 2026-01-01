Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 1 января 2025 года — графики от облэнерго

Новый год во тьме — график отключений света в Харькове
Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 07:59
Харьков во время блэкаутов. Фото иллюстративное: Глеб Гаранич/Reuters
В четверг, 1 января, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.
Реклама
Читайте также:
Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 1 января
Будут действовать отключения по 12 очередям:
- очередь 1.1: света не будет с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 17:00 до 18:00;
- очередь 1.2: света не будет от 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 18:00;
- очередь 2.1: света не будет с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 16:30;
- очередь 2.2: света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;
- очередь 4.1: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;
- очередь 4.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 14:00 и с 16:30 до 20:00;
- очередь 5.1: света не будет с 00:00 до 02:30, с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- очередь 5.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.
Напомним, в Одессе 1 января действуют аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяют.
Также мы сообщали, что в Одесской области после обстрелов есть серьезные проблемы с поставками электроэнергии. На восстановление всех подстанций может потребоваться до двух лет.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама