Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 1 января 2025 года — графики от облэнерго

Харьков во время блэкаутов. Фото иллюстративное: Глеб Гаранич/Reuters

В четверг, 1 января, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 1 января

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 17:00 до 18:00;

очередь 1.2: света не будет от 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 18:00;

очередь 2.1: света не будет с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 16:30;

очередь 2.2: света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;

очередь 4.1: света не будет с 06:00 до 09:30, с 14:00 до 16:30 и с 18:00 до 20:00;

очередь 4.2: света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 14:00 и с 16:30 до 20:00;

очередь 5.1: света не будет с 00:00 до 02:30, с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

очередь 5.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, в Одессе 1 января действуют аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяют.

Также мы сообщали, что в Одесской области после обстрелов есть серьезные проблемы с поставками электроэнергии. На восстановление всех подстанций может потребоваться до двух лет.