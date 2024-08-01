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Обмеження світла в Харкові — енергетики зробили важливе попередження для споживачів сьогодні

1 серпня 2024 00:51
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 1 серпня — прогноз Укренерго
Енергетик лагодить мережу. Фото: Суспільне
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Харкові сьогодні, 1 серпня, застосовуватись не будуть. Енергетики наголосили, що попередять у разі зміни ситуації в енергосистемі. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"1 серпня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — зазначили енергетики.

Графіки відключення світла в Харківській області 1 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

У Укренерго пояснили, чому важливо використовувати енергоємні прилади в рекомендований час. Це пов'язано з ефективною роботою сонячних станцій, завдяки чому менше навантажується енергосистема.

Тому такі прилади як праски, пральні машини, електрочайники, електроплити та інші девайси краще вмикати на період з 11:00 до 15:00 щодня.

Коли найкраще користуватись електроприладами
Найкращий час для користування електроприладами. Фото: t.me/Ukrenergo

Де подивитись свій графік відключення світла

Споживачі можуть ознайомитися з графіками відключення світла, перейшовши за посиланнями:

Як економити світло влітку за допомогою електроприладів

Кожен може допомогти українським енергетикам, якщо зменшить споживання електроенергії завдяки таким гаджетам:

  • Використовуйте зарядні пристрої на сонячних батареях для ваших гаджетів. Це дозволить заряджати телефони та інші пристрої без електромережі.
  • Використовуйте сонячні ліхтарі для освітлення двору або саду. Вони заряджаються від сонця протягом дня і автоматично вмикаються вночі.
  • Замініть звичайні лампи на LED-лампи, які споживають менше електроенергії і мають тривалий термін служби.
  • Використовуйте розумні розетки для відстеження і контролю споживання електроенергії вашими приладами. Це дозволить вимикати пристрої, коли вони не використовуються.
  • Забезпечте добру ізоляцію вашого будинку, щоб зберегти прохолоду влітку та тепло взимку. Це зменшить навантаження на кондиціонери та обігрівачі.
  • Використовуйте вентилятори з низьким споживанням електроенергії замість кондиціонерів.
  • За змоги встановіть сонячні панелі для живлення частини вашого дому. Влітку, коли сонячна активність висока, це буде ососбливо дієвим.
  • Встановіть розумні термостати, які можуть автоматично регулювати температуру в приміщенні, оптимізуючи споживання енергії.
  • Використовуйте побутові прилади класу енергоефективності А+ або вище. Це можуть бути холодильники, пральні машини, кондиціонери та тощо.
  • Максимально використовуйте природне освітлення протягом дня, відкриваючи штори та жалюзі.
Як платити за світло менше
Дівчина регулює яскравість світильника. Фото: freepik.com

Коли будуть знову відключати світло

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко не прогнозує стабільне електропостачання в Україні щонайменше протягом наступних трьох місяців. За його словами, відключення можуть повернутися вже завтра.

Натомість гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що планується будівництво підземної Гідроакумулювальної електростанції. Таким чином Україна хоче максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури.

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