Графики отключения света в Харькове сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго

Энергетик чинит сеть. Фото: Суспільне

Графики отключений света в Харькове сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики подчеркнули, что предупредят в случае изменения ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Харькове 1 августа

"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — отметили энергетики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

В Укрэнерго объяснили, почему важно использовать энергоемкие приборы в рекомендуемое время. Это связано с эффективной работой солнечных станций, благодаря чему меньше нагружается энергосистема.

Поэтому такие приборы как утюги, стиральные машины, электрочайники, электроплиты и другие аксессуары лучше включать на период с 11:00 до 15:00 каждый день.

Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где посмотреть свой график отключения света

Потребители могут ознакомиться с графиками отключения света, перейдя по ссылкам:

Как экономить свет летом с помощью электроприборов

Каждый может помочь украинским энергетикам, если уменьшит потребление электроэнергии благодаря таким гаджетам:

Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.

для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети. Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.

двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью. Замените обычные лампы на LED-лампы , которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.

, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы. Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.

приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются. Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома , чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.

, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели. Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров .

. По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.

части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным. Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении , оптимизируя потребление энергии.

, оптимизируя потребление энергии. Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше . Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.

. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д. Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.

Девушка регулирует яркость светильника. Фото: freepik.com

Когда будут снова отключать свет

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко не прогнозирует стабильное электроснабжение в Украине как минимум в течение следующих трех месяцев. По его словам, отключения могут возвратиться уже завтра.

В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что планируется строительство подземной гидроаккумулирующей электростанции. Таким образом, Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.