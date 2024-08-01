Графики отключения света в Харькове сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго

Ограничение света в Харькове — энергетики сделали важное предупреждение для потребителей сегодня
Графики отключений света в Харькове сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики подчеркнули, что предупредят в случае изменения ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Харькове 1 августа
"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — отметили энергетики.
В Укрэнерго объяснили, почему важно использовать энергоемкие приборы в рекомендуемое время. Это связано с эффективной работой солнечных станций, благодаря чему меньше нагружается энергосистема.
Поэтому такие приборы как утюги, стиральные машины, электрочайники, электроплиты и другие аксессуары лучше включать на период с 11:00 до 15:00 каждый день.
Где посмотреть свой график отключения света
Потребители могут ознакомиться с графиками отключения света, перейдя по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Как экономить свет летом с помощью электроприборов
Каждый может помочь украинским энергетикам, если уменьшит потребление электроэнергии благодаря таким гаджетам:
- Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.
- Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.
- Замените обычные лампы на LED-лампы, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.
- Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.
- Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.
- Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров.
- По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.
- Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении, оптимизируя потребление энергии.
- Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.
- Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.
Когда будут снова отключать свет
Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко не прогнозирует стабильное электроснабжение в Украине как минимум в течение следующих трех месяцев. По его словам, отключения могут возвратиться уже завтра.
В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что планируется строительство подземной гидроаккумулирующей электростанции. Таким образом, Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.
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