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Ограничение света в Харькове — энергетики сделали важное предупреждение для потребителей сегодня

1 августа 2024 00:51
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго
Энергетик чинит сеть. Фото: Суспільне
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Харькове сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики подчеркнули, что предупредят в случае изменения ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — отметили энергетики.

Графики отключения света в Харьковской области 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

В Укрэнерго объяснили, почему важно использовать энергоемкие приборы в рекомендуемое время. Это связано с эффективной работой солнечных станций, благодаря чему меньше нагружается энергосистема.

Поэтому такие приборы как утюги, стиральные машины, электрочайники, электроплиты и другие аксессуары лучше включать на период с 11:00 до 15:00 каждый день.

Когда лучше пользоваться электроприборами
Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где посмотреть свой график отключения света

Потребители могут ознакомиться с графиками отключения света, перейдя по ссылкам:

Как экономить свет летом с помощью электроприборов

Каждый может помочь украинским энергетикам, если уменьшит потребление электроэнергии благодаря таким гаджетам:

  • Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.
  • Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.
  • Замените обычные лампы на LED-лампы, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.
  • Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.
  • Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.
  • Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров.
  • По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.
  • Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении, оптимизируя потребление энергии.
  • Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.
  • Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.
Как платить за свет меньше
Девушка регулирует яркость светильника. Фото: freepik.com

Когда будут снова отключать свет

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко не прогнозирует стабильное электроснабжение в Украине как минимум в течение следующих трех месяцев. По его словам, отключения могут возвратиться уже завтра.

В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что планируется строительство подземной гидроаккумулирующей электростанции. Таким образом, Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.

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