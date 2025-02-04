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Обстріл Ізюму — окупанти вбили чотирьох людей, 20 осіб поранені

4 лютого 2025 12:13
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Ізюму 4 лютого — окупанти вбили чотирьох людей
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у вівторок, 4 лютого, вдарили по Ізюму Харківської області. Противник вбив чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Загарбники завдали удару по центральній частині міста балістичною ракетою. 

"Чотири людини загинули", — зазначив Синєгубов.

Наразі на місці обстрілу працюють всі екстрені служби.

Крім того, окупанти поранили 20 людей.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 лютого через російські удари постраждали декілька енергооб'єктів. Внаслідок цього застосували екстрені відключення світла.

Також цієї ночі сили ППО збили 37 ударних безпілотників типу Shahed над Україною.

війна Харківська область обстріли окупанти Ізюм Олег Синєгубов
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