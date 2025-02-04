Обстріл Ізюму 4 лютого — окупанти вбили чотирьох людей

Обстріл Ізюму — окупанти вбили чотирьох людей, 20 осіб поранені
Російські окупанти у вівторок, 4 лютого, вдарили по Ізюму Харківської області. Противник вбив чотирьох людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російський удар по Ізюму
Загарбники завдали удару по центральній частині міста балістичною ракетою.
"Чотири людини загинули", — зазначив Синєгубов.
Наразі на місці обстрілу працюють всі екстрені служби.
Крім того, окупанти поранили 20 людей.
Нагадаємо, 4 лютого через російські удари постраждали декілька енергооб'єктів. Внаслідок цього застосували екстрені відключення світла.
Також цієї ночі сили ППО збили 37 ударних безпілотників типу Shahed над Україною.
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