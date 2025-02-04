Обстріл Ізюму 4 лютого — окупанти вбили чотирьох людей

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 4 лютого, вдарили по Ізюму Харківської області. Противник вбив чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Російський удар по Ізюму

Загарбники завдали удару по центральній частині міста балістичною ракетою.

"Чотири людини загинули", — зазначив Синєгубов.

Наразі на місці обстрілу працюють всі екстрені служби.

Крім того, окупанти поранили 20 людей.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 лютого через російські удари постраждали декілька енергооб'єктів. Внаслідок цього застосували екстрені відключення світла.

Також цієї ночі сили ППО збили 37 ударних безпілотників типу Shahed над Україною.