Обстрел Изюма 4 февраля — оккупанты убили четырех человек

Обстрел Изюма — оккупанты убили четырех человек, 20 ранены
Российские оккупанты во вторник, 4 февраля, ударили по Изюму Харьковской области. Противник убил четырех человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский удар по Изюму
Захватчики нанесли удар по центральной части города баллистической ракетой.
"Четыре человека погибли", — отметил Синегубов.
Сейчас на месте обстрела работают все экстренные службы.
Кроме того, оккупанты ранили 20 человек.
Напомним, 4 февраля из-за российских ударов пострадали несколько энергообъектов. Вследствие этого применили экстренные отключения света.
Также этой ночью силы ПВО сбили 37 ударных беспилотников типа Shahed над Украиной.
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