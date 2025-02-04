Обстрел Изюма 4 февраля — оккупанты убили четырех человек

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 4 февраля, ударили по Изюму Харьковской области. Противник убил четырех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Захватчики нанесли удар по центральной части города баллистической ракетой.

"Четыре человека погибли", — отметил Синегубов.

Сейчас на месте обстрела работают все экстренные службы.

Кроме того, оккупанты ранили 20 человек.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 4 февраля из-за российских ударов пострадали несколько энергообъектов. Вследствие этого применили экстренные отключения света.

Также этой ночью силы ПВО сбили 37 ударных беспилотников типа Shahed над Украиной.