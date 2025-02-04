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Обстрел Изюма — оккупанты убили четырех человек, 20 ранены

4 февраля 2025 12:13
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Изюма 4 февраля — оккупанты убили четырех человек
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты во вторник, 4 февраля, ударили по Изюму Харьковской области. Противник убил четырех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Захватчики нанесли удар по центральной части города баллистической ракетой.

"Четыре человека погибли", — отметил Синегубов.

Сейчас на месте обстрела работают все экстренные службы.

Кроме того, оккупанты ранили 20 человек.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 4 февраля из-за российских ударов пострадали несколько энергообъектов. Вследствие этого применили экстренные отключения света.

Также этой ночью силы ПВО сбили 37 ударных беспилотников типа Shahed над Украиной.

война Харьковская область обстрелы оккупанты Изюм Олег Синегубов
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