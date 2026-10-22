Пожежа після влучання дрона. Фото: Харківська ОВА

Російська атака Лозівського району забрала життя жінки, поранення отримали також двоє хлопчиків та двоє дорослих. Одночасно окупанти атакували Харків дронами. Під ударом опинилися Слобідський, Основ'янський та Холодногірський райони. У місті пошкоджено багатоповерхівку, приватний сектор і авто.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Смертельна російська атака в Лозівському районі

Російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років. На місце оперативно прибули медичні працівники, які надали травмованим усю необхідну допомогу просто на місці та стабілізували їхній стан.

Пожежа після удару дрона. Фото: Харківська ОВА

Нічний наліт дронів на Харків

Тієї ж ночі російські війська скерували ударні безпілотники на обласний центр, атакувавши одразу кілька районів міста. У Холодногірському районі ворожий БпЛА влучив прямісінько у стоянку вантажного транспорту.

Потужний вибух миттєво спровокував велику пожежу, вогонь повністю охопив чотири вантажівки, один причіп та легковий автомобіль. Завдяки швидкій реакції екстрених служб, на цій локації обійшлося без людських жертв.

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Від російських безпілотників серйозно постраждали також Слобідський та Основ'янський райони Харкова. У Слобідському після прильоту спалахнула пожежа в господарчій споруді, а сусідні приватні будинки зазнали руйнувань фасадів та дахів.

В Основ'янському районі мішенню стала цивільна забудова. Вибухова хвиля понівечила місцевий магазин, завдала пошкоджень чотирьом припаркованим автомобілям та повністю вибила шибки в багатоквартирному житловому будинку. Під час цих нічних нальотів місцеві мешканці не постраждали.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 22 жовтня росіяни знову масовано вдарили по кількох містах безпілотниками та кількома хвилями балістичних ракет.

Руйнування зафіксували щонайменше у двох районах Києва. Там ворог поцілив у будівлю лікарні, спричинив пожежу в ресторані та пошкодив ще один міський об'єкт. Через наслідки нічних обстрілів зросла кількість поранених. Крім того, атаки припали на транспортну мережу, постраждала інфраструктура метро, а на Південному мосту з самого ранку частково перекрили рух машин.

Тієї ж ночі під ударом російських дронів опинився й Кременчук на Полтавщині. Там ворожий безпілотник поцілив просто в офісну будівлю приватної телерадіокомпанії, спричинивши пошкодження.