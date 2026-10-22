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Главная Харьков Обстрел Харьковской области: в Лимановке погибла женщина, ранены дети

Обстрел Харьковской области: в Лимановке погибла женщина, ранены дети

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22 октября 2026 08:01
Атаки дронов на Харьковскую область: последствия взрывов 22 октября Харьковская областная администрация
Пожар после попадания дрона. Фото: Харьковская ОГА

Российская атака на Лозовский район унесла жизнь одной женщины; ранения получили также двое мальчиков и двое взрослых. Одновременно оккупанты атаковали Харьков с помощью дронов. Под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы. В городе повреждены многоэтажное здание, частный сектор и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Смертоносная российская атака в Лозовском районе

Российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет. На место оперативно прибыли медицинские работники, которые оказали пострадавшим всю необходимую помощь прямо на месте и стабилизировали их состояние.

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Пожар после удара дрона. Фото: Харьковская ОГА

Ночной налёт дронов на Харьков

В ту же ночь российские войска направили ударные беспилотники на областной центр, атаковав сразу несколько районов города. В Холодногорском районе вражеский БПЛА попал прямо в стоянку грузового транспорта.

Мощный взрыв мгновенно вызвал крупный пожар, огонь полностью охватил четыре грузовика, один прицеп и легковой автомобиль. Благодаря быстрой реакции экстренных служб на этом месте обошлось без человеческих жертв.

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От российских беспилотников серьезно пострадали также Слободской и Основянский районы Харькова . В Слободском после удара вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, а соседние частные дома получили повреждения фасадов и крыш.

В Основянском районе мишенью стала гражданская застройка. Взрывная волна разрушила местный магазин, повредила четыре припаркованных автомобиля и полностью выбила окна в многоквартирном жилом доме. Во время этих ночных налетов местные жители не пострадали.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября россияне вновь нанесли массированный удар по нескольким городам с помощью беспилотников и нескольких волн баллистических ракет.

Разрушения зафиксировали как минимум в двух районах Киева. Там враг попал в здание больницы, вызвал пожар в ресторане и повредил ещё один городской объект. Из-за последствий ночных обстрелов возросло число раненых. Кроме того, атаки пришлись на транспортную сеть, пострадала инфраструктура метро, а на Южном мосту с самого утра частично перекрыли движение автомобилей.

В ту же ночь под ударом российских дронов оказался и Кременчуг в Полтавской области. Там вражеский беспилотник попал прямо в офисное здание частной телерадиокомпании, причинив повреждения.

смерть Харьковская область обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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