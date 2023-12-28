Обстріли, авіаудари та пожежі — яка ситуація на Харківщині за останню добу

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov

За попередню добу росіяни з різного типу озброєння обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, упродовж минулої доби під артилерійський та мінометний вогонь ворога потрапили понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Окрім того, село Іванівка Куп'янського району зазнало авіаудару. А внаслідок обстрілу Курилівки пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Допис Олега Синєгубова в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.

Загалом, загарбники випустили вісім "шехедів", сім з них було знищено українською ППО.