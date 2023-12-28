Обстріли, авіаудари та пожежі — яка ситуація на Харківщині за останню добу
За попередню добу росіяни з різного типу озброєння обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області
За словами Синєгубова, упродовж минулої доби під артилерійський та мінометний вогонь ворога потрапили понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Окрім того, село Іванівка Куп'янського району зазнало авіаудару. А внаслідок обстрілу Курилівки пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.
Загалом, загарбники випустили вісім "шехедів", сім з них було знищено українською ППО.
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