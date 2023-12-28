Обстрелы, авиаудары и пожары — какая ситуация в Харьковской области за последние сутки

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov

За предыдущие сутки россияне с разного типа вооружения обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки поврежден частный дом и линия электропередач.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, за прошедшие сутки под артиллерийский и минометный огонь врага попали более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Лосивка, Бочковое Чугуевского района; Красное Первое, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Кроме того, село Ивановка Купянского района подверглось авиаудару. А в результате обстрела Куриловки поврежден частный дом, линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе.

В общей сложности, захватчики выпустили восемь "шехедов", семь из них были уничтожены украинской ПВО.