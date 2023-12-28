Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Обстрелы, авиаудары и пожары — какая ситуация в Харьковской области за последние сутки arrow

Обстрелы, авиаудары и пожары — какая ситуация в Харьковской области за последние сутки

28 декабря 2023 09:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы, авиаудары и пожары — какая ситуация в Харьковской области за последние сутки
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки россияне с разного типа вооружения обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки поврежден частный дом и линия электропередач.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

По словам Синегубова, за прошедшие сутки под артиллерийский и минометный огонь врага попали более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Лосивка, Бочковое Чугуевского района; Красное Первое, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Кроме того, село Ивановка Купянского района подверглось авиаудару. А в результате обстрела Куриловки поврежден частный дом, линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

null
Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе.

В общей сложности, захватчики выпустили восемь "шехедов", семь из них были уничтожены украинской ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

Актуальное по теме