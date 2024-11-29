Ситуація на Харківщині — за добу сталося 37 бойових зіткнень

Українські військовослужбовці. Фото: 3 ОШБр

Російська армія продовжує обстрілювати Харківщину. За добу сталося 12 бойових зіткнень на Харківському напрямку, ще 25 — на Куп'янському.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 29 листопада.

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Російські військові авіацією завдали авіаударів по Золочівській громаді. Двома КАБами вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще дві бомби впали на відкритій місцевості поблизу села Карасівка.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено частково приватний будинок та ангар сільського господарства в селі Палатки Берестинського району", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Олега Синєгубова про ситуацію на Харківщині. Фото: скриншот

Як зазначив Синєгубов, на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке.

"До того ж ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, скинувши чотири керовані авіаційні бомби", — додав він.

На Куп'янському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав удару по Куп'янську трьома КАБами.

Нагадаємо, українські військові підрозділу "Крила" спалили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Його вартість — близько одного мільярда гривень.

Російські війська вночі 29 листопада випустили по Україні 132 ударних дрони. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.