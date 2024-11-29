Ситуация в Харьковской области — за сутки произошло 37 боевых столкновений

Украинские военнослужащие. Фото: 3 ОШБр

Российская армия продолжает обстреливать Харьковщину. В сутки произошло 12 боевых столкновений на Харьковском направлении, еще 25 — на Купянском.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 29 ноября.

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Российские военные авиацией нанесли авиаудары по Золочевской громаде. Двумя КАБами ударили по открытой местности недалеко от села Барановка, еще две бомбы упали на открытой местности вблизи села Карасовка.

"В результате падения обломков БпЛА поврежден частично частный дом и ангар сельского хозяйства в селе Палатки Берестинского района", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Синегубова о ситуации в Харьковской области. Фото: скриншот

Как отметил Синегубов, на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое.

"К тому же вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липке и Нескучному, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы", — добавил он.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес удар по Купянску тремя КАБами.

Напомним, украинские военные подразделения "Крылья" сожгли радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Его стоимость — около одного миллиарда гривен.

Российские войска ночью 29 ноября выпустили по Украине 132 ударных дрона. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.