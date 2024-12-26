Обстріли Харківщини 25 грудня — скільки людей без тепла

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська упродовж доби 25 грудня неодноразово завдавали ударів по Харківській області. Внаслідок ворожих атак в регіоні без теплопостачання залишилися понад 500 тисяч абонентів.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що російські війська цілились по критичній інфраструктурі Харківщини. Так, внаслідок обстрілів без теплопостачання залишилися понад 500 тисяч абонентів. Станом на ранок 26 грудня тепло вдалося повернути для понад 300 тисяч користувачів.

Також триває процес відновлення у Харкові для 1055 багатоквартирних будинків (понад 92 тисячі абонентів) та для майже 17 тисяч абонентів Харківського району.

Крім того, упродовж доби окупанти понад десять разів вдарили дронами по Харківському, Ізюмському та Чугуївському району, а також по Харкові. Частину безпілотників знищили сили ППО.

Синєгубов додав, що 25 грудня о 09:40 внаслідок удару по селі Новоосинове Куп’янського району, загинула жінка.

А вже о 05:30 26 грудня росіяни вдарили по селі Дворічна, постраждала 50-річна жінка. Вона госпіталізована до лікарні.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 31 ударний дрон. ППО працювала у чотирьох областях.

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