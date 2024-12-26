Обстрелы Харьковщины 25 декабря — сколько людей без тепла

Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска на протяжении суток 25 декабря неоднократно наносили удары по Харьковской области. В результате вражеских атак в регионе без теплоснабжения остались более 500 тысяч абонентов.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что российские войска целились по критической инфраструктуре Харьковской области. Так, в результате обстрелов без теплоснабжения остались более 500 тысяч абонентов. По состоянию на утро 26 декабря тепло удалось вернуть более чем 300 тысячам пользователей.

Также идет процесс восстановления в Харькове для 1055 многоквартирных домов (более 92 тысяч абонентов) и почти 17 тысяч абонентов Харьковского района.

Кроме того, в течение суток оккупанты более десяти раз ударили дронами по Харьковскому, Изюмскому и Чугуевскому районам, а также по Харькову. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО.

Синегубов добавил, что 25 декабря в 09:40 в результате удара по селе Новоосиново Купянского района погибла женщина.

А уже в 05:30 26 декабря россияне ударили по селе Двуречная, пострадала 50-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 31 ударный дрон. ПВО работала в четырех областях.

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