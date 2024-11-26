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Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

26 листопада 2024 09:40
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Харкова за останню добу — скільки людей постраждали
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
Карина Приходько - Редактор

За останню добу російські війська завдали удару по Харкові та області. Внаслідок ворожих атак постраждали майже 30 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 

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Зранку 25 листопада російські війська здійснили ракетний обстріл центральної частини міста з ЗРК С-400.  

Внаслідок цього обстрілу постраждали 26 людей. 16 з постраждалих у середньому стані, інші в легкому. До лікарні госпіталізували 13 осіб.

"Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли Харківської області за останню добу

Зранку 25 листопада окупанти випустили ударні дрони по Куп'янську. Влучання трапилося поруч із закладом освіти. Постраждав 66-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

Вже о 10:10 під обстрілами опинилось село Великий Бурлук. Росіяни вдарили керованою авіабомбою в будівлю закладу освіти та за межами населеного пункту у відкриту територію. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки та одну адміністративну будівлю.

Тоді о 15:20 у селі Слатине загарбники пошкодили три приватних домоволодіння. 

Вже о 19:08 під обстрілом опинилося село Котляри, а о 01:05 село Докучаєве. Окупанти били по населених пунктах ударними дронами. 

обстріли Харківської області
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, вночі 26 листопада окупанти обстріляли Тернопіль. У місті немає світла та перебої з водопостачанням. Обійшлося без постраждалих. 

Крім того, під обстрілами опинився Київ. Сили ППО збили усі дрони.  

Харків росіяни Харківська область обстріли війна в Україні

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