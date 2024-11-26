Обстрелы Харькова за последние сутки — сколько людей пострадали

Обстрелы Харьковщины за сутки — в ОВА назвали количество раненых
За последние сутки российские войска нанесли удар по Харькову и области. В результате вражеских атак пострадали почти 30 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова 25 ноября
Утром 25 ноября российские войска совершили ракетный обстрел центральной части города по ЗРК С-400.
В результате этого обстрела пострадали 26 человек. 16 из пострадавших в среднем состоянии, остальные в легком. В больницу госпитализировали 13 человек.
"Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля", — говорится в сообщении.
Обстрелы Харьковской области за последние сутки
Утром 25 ноября оккупанты выпустили ударные дроны по Купянску. Попадание произошло рядом с учебным заведением. Пострадал 66-летний мужчина, госпитализированный в больницу.
Уже в 10:10 под обстрелами оказалось село Великий Бурлук. Россияне ударили управляемой авиабомбой в здание учебного заведения и за пределами населенного пункта в открытую территорию. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома и одно административное здание.
Тогда в 15:20 в селе Слатино захватчики повредили три частных домовладения.
Уже в 19:08 под обстрелом оказалось село Котляры, а в 01:05 село Докучаево. Оккупанты били по населенным пунктам ударными дронами.
Напомним, ночью 26 ноября оккупанты обстреляли Тернополь. В городе нет света и перебоев с водоснабжением. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, под обстрелами оказался Киев. Силы ПВО сбили все дроны.
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