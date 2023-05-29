Обстрілів стало більше — людей менше: життя у прифронтовому Куп’янську

В'їзд у місто Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Куп’янськ розташований за 15 км від лінії фронту. Звуки боїв тут люди чують постійно, так само щоденно росіяни обстрілюють і саме місто з реактивних систем залпового вогню. Місцеві твердять, що у місті не було жодної доби, щоб не лунали розриви важких російських артилерійських снарядів. Наша команда Новини.LIVE відвідувала Куп’янськ наприкінці зими, тоді так само місто зазнавало руйнувань через ворожі обстріли, проте за ці три місяці їх стало більше. Єдине що змінилось, це кількість постраждалих — зараз у звітах інформація про поранених рідко з’являється, бо людей у місті стало значно менше. Про те як, Куп’янськ живе по сусідству з фронтом — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Обстріл дитсадочку

Усі навчальні заклади у місті знищені або серйозно постраждали. Чи не єдиним вцілілим залишався один з місцевих дитсадочків, який у мирні часи відвідувало більше 200 маленьких мешканців міста. Проте наприкінці травня росіяни поцілили в нього двома ракетами с-300.

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"Влучило у павільйон на майданчику, де гуляли дітки. Через вибух повибивало вікна. На щастя, нікого тут не було в момент "прильоту" і ніхто не постраждав", — каже в.о. директора дитсадку Олена Краснокутська.

Наслідки обстрілу дитсадочка у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Керівниця закладу розповідає, що під час окупації усіма силами намагались захистити садочок від росіян — постійно чергували, аби військові туди не заходили.

"Берегли як могли з перших днів. Тут не було опалення та водопостачання, але ми все одно приходили, аби ті бачили, що тут є люди, і не чіпали садок. Але от отримали такий "подарунок" від росіян", — згадує Олена.

Зараз співробітники закладу забили вибиті вікна, прибрали наслідки вибуху та як тільки це стане можливим, почнуть відновлювати свій дитсадочок, аби маленьким жителям Куп’янська було куди повертатись після закінчення війни.

Наслідки обстрілу дитсадочка у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Частіше чути "прильоти"

Але плани робітників зараз більше схожі на мрії. Майже на кожній вулиці містечка можна побачити відбиток бойових дій — залишки від перебування російської армії або наслідки обстрілів з боку ворога. Зруйновані цілі будівлі, де жили та працювали українці.

Зруйнована будівля у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Майже щодня очільник області Олег Синєгубов у своїх ранкових дописах згадує Куп’янськ, на жаль, розповідає він про обстріли. Так, наприкінці квітня снаряд влучив у краєзнавчий музей — під завалами загинула дві працівниці закладу та ще 10 людей було поранено.

"Країна-терорист робить все, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами, вбиваючи українців", — відреагував тоді президент України Володимир Зеленський на обстріл міста.

Рятувальники розбирають завали краєзнавчого музею у місті Куп'янськ. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Окупанти ціляться у будинки та вбивають тих, кому ще торік обіцяли "світле майбутнє". Люди про своїх "визволителів" кажуть з агресією. Мешканці п’ятиповерхівки, в яку влучило двічі на минулому тижні, і досі не можуть оговтатись.

"Я була у під’їзді, і воно як бахнуло. Ледве відійшла. Потім знов по будинку прилетіло. Оце прийшли визволителі, усе поперебивали нам, щоб їм от так було, як нам", — висказується пенсіонерка Анна.

Пошкоджений будинок у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

В місцевому управлінні ДСНС розповідають, що останні два тижні "прильоти" стали фіксувати частіше.

"99% відсотків виїздів підрозділів ДСНС припадають на пожежі після обстрілів. Викликів через необережне поводження з вогнем значно менше, бо і людей у місті мало", — розповідає начальник Куп'янського районного відділу ГУ ДСНС України у Харківській області Вадим Кияшко.

Пусті вулиці

Зараз у Куп'янську проживає близько 10% населення, переважно це люди похилого віку. Вулиці у місті здебільшого порожні. Їздить дорогами громадський транспорт, але пасажирів у ньому небагато.

Люди на зупинці громадського транспорту у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Працює у місті ринок, останнім часом тут відкрилось чимало нових магазинчиків. Але натовпу з людей немає.

"Усі дуже швидко скупляються. Якщо потреби немає, люди намагаються з дому не виходити", — розповідає продавець Олександр.

Ринок у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Жителі кажуть, донедавна на вулицях людей побільшало, проте сьогодні через посилення інтенсивності обстрілів місто знов спорожніло.

"В якийсь момент вони почали повертатись, гадали, що буде спокійно. Але як тільки "прильотів" стало більше, знов поїхали", — розповідає мешканка Куп'янська Наталія.

Люди йдуть вулицею у місті Куп'янськ. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Попри це місцеві не втомлюються нагадувати, що Куп'янськ є українським містом. По усьому місту висять державні прапори та чути українську мову.