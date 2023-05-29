Обстрелов стало больше — людей меньше: жизнь в прифронтовом Купянске

Въезд в город Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Купянск находится в 15 км от линии фронта. Звуки боев здесь люди слышат постоянно, так же ежедневно россияне обстреливают и город из реактивных систем залпового огня. Местные утверждают, что в городе не было суток, чтобы не звучали разрывы тяжелых русских артиллерийских снарядов. Наша команда Новини.LIVE посещала Купянск в конце зимы, тогда также город терпел разрушения из-за вражеских обстрелов, однако за эти три месяца их стало больше. Единственное, что изменилось, это количество пострадавших — сейчас в отчетах информация о раненых редко появляется, потому что людей в городе стало значительно меньше. О том, как Купянск живет по соседству с фронтом — читайте в материале Новини.LIVE.

Обстрел детсада

Все учебные заведения в городе были уничтожены или серьезно пострадали. Едва ли не единственным уцелевшим оставался один из местных детсадов, который в мирное время посещало более 200 маленьких жителей города. Однако в конце мая россияне попали в него двумя ракетами С-300.

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"Попало в павильон на площадке, где гуляли детки. Из-за взрыва выбило окна. К счастью, никого здесь не было в момент "прилета" и никто не пострадал", — говорит и.о. директора детского сада Елена Краснокутская.

Последствия обстрела детского сада в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Руководитель учреждения рассказывает, что во время оккупации всеми силами пытались защитить садик от россиян —постоянно дежурили, чтобы военные туда не заходили.

"Берегли как могли с первых дней. Здесь не было отопления и водоснабжения, но мы все равно приходили, чтобы те видели, что здесь есть люди, и не трогали сад. Но вот получили такой "подарок" от россиян", — вспоминает Елена.

Сейчас сотрудники заведения забили выбитые окна, убрали последствия взрыва и как только это станет возможным, начнут восстанавливать свой детсад, чтобы маленьким жителям Купянска было куда возвращаться после окончания войны.

Последствия обстрела детского сада в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Чаще слышны "прилеты"

Но планы рабочих сейчас больше похожи на мечты. Почти на каждой улице города можно увидеть отражение боевых действий — остатки от пребывания русской армии или последствия обстрелов со стороны врага. Разрушены целые здания, где жили и работали украинцы.

Разрушено здание в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Почти каждый день глава области Олег Синегубов в своих утренних сообщениях вспоминает Купянск, к сожалению, рассказывает он об обстрелах. Так, в конце апреля снаряд попал в краеведческий музей — под завалами погибли две работницы заведения и еще 10 человек были ранены.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами, убивая украинцев", — отреагировал тогда президент Украины Владимир Зеленский на обстрел города.

Спасатели разбирают завалы краеведческого музея в городе Купянск. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Оккупанты целятся в дома и убивают тех, кому еще в прошлом году обещали "светлое будущее". Люди о своих "освободителях" говорят с агрессией. Жители пятиэтажки, в которую попало дважды на прошлой неделе, до сих пор не могут прийти в себя.

"Я была в подъезде, и оно как бахнуло. Еле отошла. Потом снова по дому прилетело. Вот пришли освободители — все перебили нам, чтобы им вот так было, как нам", — высказывается пенсионерка Анна.

Поврежденный дом в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

В местном управлении ГСЧС рассказывают, что последние две недели "прилеты" стали фиксировать чаще.

"99% процентов выездов подразделений ГСЧС приходятся на пожары после обстрелов. Вызовов из-за неосторожного обращения с огнем значительно меньше, потому что и людей в городе мало", — рассказывает начальник Купянского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадим Кияшко.

Пустые улицы

Сейчас в Купянске проживает около 10% населения, преимущественно это пожилые люди. Улицы в городе в основном пустые. Ездит по дорогам общественный транспорт, но пассажиров в нем немного.

Люди на остановке общественного транспорта в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Работает в городе рынок, в последнее время здесь открылось немало новых магазинчиков. Но толпы людей нет.

"Все очень быстро скупаются. Если нет необходимости, люди стараются из дома не выходить", — рассказывает продавец Александр.

Рынок в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Жители говорят, до недавнего времени на улицах людей стало больше, однако сегодня из-за усиления интенсивности обстрелов город снова опустел.

"В какой-то момент они начали возвращаться, думали, что будет спокойно. Но как только "прилетов" стало больше, снова уехали", — рассказывает жительница Купянска Наталья.

Люди идут по улице в городе Купянск. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Несмотря на это, местные не устают напоминать, что Купянск является украинским городом. По всему городу висят государственные флаги и слышен украинский язык.