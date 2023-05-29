Обстрелов стало больше — людей меньше: жизнь в прифронтовом Купянске
Купянск находится в 15 км от линии фронта. Звуки боев здесь люди слышат постоянно, так же ежедневно россияне обстреливают и город из реактивных систем залпового огня. Местные утверждают, что в городе не было суток, чтобы не звучали разрывы тяжелых русских артиллерийских снарядов. Наша команда Новини.LIVE посещала Купянск в конце зимы, тогда также город терпел разрушения из-за вражеских обстрелов, однако за эти три месяца их стало больше. Единственное, что изменилось, это количество пострадавших — сейчас в отчетах информация о раненых редко появляется, потому что людей в городе стало значительно меньше. О том, как Купянск живет по соседству с фронтом — читайте в материале Новини.LIVE.
Обстрел детсада
Все учебные заведения в городе были уничтожены или серьезно пострадали. Едва ли не единственным уцелевшим оставался один из местных детсадов, который в мирное время посещало более 200 маленьких жителей города. Однако в конце мая россияне попали в него двумя ракетами С-300.
"Попало в павильон на площадке, где гуляли детки. Из-за взрыва выбило окна. К счастью, никого здесь не было в момент "прилета" и никто не пострадал", — говорит и.о. директора детского сада Елена Краснокутская.
Руководитель учреждения рассказывает, что во время оккупации всеми силами пытались защитить садик от россиян —постоянно дежурили, чтобы военные туда не заходили.
"Берегли как могли с первых дней. Здесь не было отопления и водоснабжения, но мы все равно приходили, чтобы те видели, что здесь есть люди, и не трогали сад. Но вот получили такой "подарок" от россиян", — вспоминает Елена.
Сейчас сотрудники заведения забили выбитые окна, убрали последствия взрыва и как только это станет возможным, начнут восстанавливать свой детсад, чтобы маленьким жителям Купянска было куда возвращаться после окончания войны.
Чаще слышны "прилеты"
Но планы рабочих сейчас больше похожи на мечты. Почти на каждой улице города можно увидеть отражение боевых действий — остатки от пребывания русской армии или последствия обстрелов со стороны врага. Разрушены целые здания, где жили и работали украинцы.
Почти каждый день глава области Олег Синегубов в своих утренних сообщениях вспоминает Купянск, к сожалению, рассказывает он об обстрелах. Так, в конце апреля снаряд попал в краеведческий музей — под завалами погибли две работницы заведения и еще 10 человек были ранены.
"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами, убивая украинцев", — отреагировал тогда президент Украины Владимир Зеленский на обстрел города.
Оккупанты целятся в дома и убивают тех, кому еще в прошлом году обещали "светлое будущее". Люди о своих "освободителях" говорят с агрессией. Жители пятиэтажки, в которую попало дважды на прошлой неделе, до сих пор не могут прийти в себя.
"Я была в подъезде, и оно как бахнуло. Еле отошла. Потом снова по дому прилетело. Вот пришли освободители — все перебили нам, чтобы им вот так было, как нам", — высказывается пенсионерка Анна.
В местном управлении ГСЧС рассказывают, что последние две недели "прилеты" стали фиксировать чаще.
"99% процентов выездов подразделений ГСЧС приходятся на пожары после обстрелов. Вызовов из-за неосторожного обращения с огнем значительно меньше, потому что и людей в городе мало", — рассказывает начальник Купянского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадим Кияшко.
Пустые улицы
Сейчас в Купянске проживает около 10% населения, преимущественно это пожилые люди. Улицы в городе в основном пустые. Ездит по дорогам общественный транспорт, но пассажиров в нем немного.
Работает в городе рынок, в последнее время здесь открылось немало новых магазинчиков. Но толпы людей нет.
"Все очень быстро скупаются. Если нет необходимости, люди стараются из дома не выходить", — рассказывает продавец Александр.
Жители говорят, до недавнего времени на улицах людей стало больше, однако сегодня из-за усиления интенсивности обстрелов город снова опустел.
"В какой-то момент они начали возвращаться, думали, что будет спокойно. Но как только "прилетов" стало больше, снова уехали", — рассказывает жительница Купянска Наталья.
Несмотря на это, местные не устают напоминать, что Купянск является украинским городом. По всему городу висят государственные флаги и слышен украинский язык.