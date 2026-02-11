Відео
Україна
Новини
Відео

Головна Харків Очікуємо великих наступів — військовий описав ситуацію на Харківщині

Очікуємо великих наступів — військовий описав ситуацію на Харківщині

Дата публікації: 11 лютого 2026 11:39
Російські війська готуються до нових атак на Куп’янському напрямку
Військовослужбовці 48-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України готують самохідну гаубицю "Богдана". REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На ділянці фронту поблизу Куп'янська ситуація залишається складною. Російські підрозділи не втратили штурмових можливостей і продовжують тиснути на українські позиції.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга.

Читайте також:

Росіяни чекають на потепління, щоб піти в наступ

Попри складні умови, противник зберігає можливості для маневру та переміщення.

"Він зберігає штурмовий потенціал, не залишає спроб інфільтруватися в наші бойові порядки, активно працює артилерійськими системами різних видів, БпЛА використовує авіацію, вдаряє КАБами, також проводить активно дистанційне мінування", — зазначив військовий.

Коментуючи можливі спроби форсування річки Оскіл, він припустив, що противник чекатиме більш сприятливих умов для активних наступальних дій.

"Я думаю, що буду чекати більш сприятливих умов для своїх наступальних дій, поки вони накопичують особовий склад, накопичують логістичне забезпечення", — сказав Кочерга.

Він додав, що наразі не спостерігається негайних масштабних спроб прориву, однак противник продовжує готуватися.

Щодо тактики на правому березі Осколу, військовий вважає, що основний акцент російські сили роблять саме на безпілотні системи.

"На мою думку, більше зараз активність саме в сфері БпЛА. Ворог активно наносить вогневе враження, засобами БпЛА проводить розвідку, також використовує для логістичного забезпечення своїх позицій, які знаходяться на нашому березі річки", — пояснив він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ оновили дані про ситуацію на фронті станом на ранок 11 лютого.

Також в російських військах виникли масштабні проблеми з роботою супутникового зв'язку на фронті.

Харківська область Куп'янськ фронт ситуація на фронті штурм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
