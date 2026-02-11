Российские войска готовятся к новым атакам на Купянском направлении

Военнослужащие 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины готовят самоходную гаубицу "Богдана". REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На участке фронта вблизи Купянска ситуация остается сложной. Российские подразделения не потеряли штурмовых возможностей и продолжают давить на украинские позиции.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.

Россияне ждут потепления, чтобы пойти в наступление

Несмотря на сложные условия, противник сохраняет возможности для маневра и перемещения.

"Он сохраняет штурмовой потенциал, не оставляет попыток инфильтроваться в наши боевые порядки, активно работает артиллерийскими системами различных видов, БпЛА, использует авиацию, ударяет КАБами, также проводит активно дистанционное минирование", — отметил военный.

Комментируя возможные попытки форсирования реки Оскол, он предположил, что противник будет ждать более благоприятных условий для активных наступательных действий.

"Я думаю, что буду ждать более благоприятных условий для своих наступательных действий, пока они накапливают личный состав, накапливают логистическое обеспечение", — сказал Кочерга.

Он добавил, что пока не наблюдается немедленных масштабных попыток прорыва, однако противник продолжает готовиться.

Относительно тактики на правом берегу Оскола, военный считает, что основной акцент российские силы делают именно на беспилотные системы.

"По моему мнению, больше сейчас активность именно в сфере БпЛА. Враг активно наносит огневое поражение, средствами БпЛА проводит разведку, также использует для логистического обеспечения своих позиций, которые находятся на нашем берегу реки", — пояснил он.

Напомним, в Генштабе ВСУ обновили данные о ситуации на фронте по состоянию на утро 11 февраля.

Также в российских войсках возникли масштабные проблемы с работой спутниковой связи на фронте.