Суд оголосив вирок Харківського окружного адмінсуду: подробиці

Очільниця Харківського окружного адмінсуду, яку впіймали на корупції, отримала тюремний термін
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах. За матеріалами СБУ, п'ять років за ґратами проведе очільниця Харківського окружного адмінсуду.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
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Що відомо про злочин голови суду
Як зазначається у повідомленні, голова Харківського окружного адміністративного суду налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.
"Встановлено, що у вересні 2020 року вона запропонувала хабар своїй підлеглій — судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури. За 3 тис. доларів керівниця вимагала прийняти "необхідне" для підприємця судове рішення щодо земельного спору", — розповіли в СБУ.
Затримання та суд
Того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.
У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
У подальшому за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (висловлення пропозиції та наданні неправомірної вигоди за ухвалення рішення іншим суддею) та призначив покарання у вигляді п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.
Вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора 1 лютого підозру у скоєнні корупційних злочинів отримали четверо посадовців.
Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.