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Очільниця Харківського окружного адмінсуду, яку впіймали на корупції, отримала тюремний термін

2 лютого 2023 14:05
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Суд оголосив вирок Харківського окружного адмінсуду: подробиці
Суддю впіймали на хабарі у 2020 році
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах. За матеріалами СБУ, п'ять років за ґратами проведе очільниця Харківського окружного адмінсуду. 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Як зазначається у повідомленні, голова Харківського окружного адміністративного суду налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.

"Встановлено, що у вересні 2020 року вона запропонувала хабар своїй підлеглій — судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури. За 3 тис. доларів керівниця вимагала прийняти "необхідне" для підприємця судове рішення щодо земельного спору", — розповіли в СБУ. 

Затримання та суд

Того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

У подальшому за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (висловлення пропозиції та наданні неправомірної вигоди за ухвалення рішення іншим суддею) та призначив покарання у вигляді п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора 1 лютого підозру у скоєнні корупційних злочинів отримали четверо посадовців

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

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