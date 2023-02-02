Суд объявил приговор Харьковского окружного админсуда: подробности

Глава Харьковского окружного админсуда, которую поймали на коррупции, получила тюремный срок
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного высокопоставленного чиновника, причастного к системной коррупции в госучреждениях. По материалам СБУ пять лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
-
Из-за войны россия больше не является надежным экспортером оружия, — британская разведка
-
Для поиска погибших: Одесса передала украинским защитникам внедорожники
-
"Не существует спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян
-
"Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз
-
Режиссер Екатерина Горностай присоединилась к жюри Берлинале: кто еще в нем из украинцев
-
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности
-
Один из лидеров сборной Франции решил завершить карьеру: что известно
-
Настоящий прорыв: Apple разрабатывает гаджет, способный заменить телефон и ноутбук
-
На Одесской таможне обнаружили почти 250 скрытых от растаможки контейнеров
-
Биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в спринте на Кубке IBU
Что известно о преступлении председателя суда
Как отмечается в сообщении, глава Харьковского окружного административного суда наладила преступный механизм получения денег за принятие решений в пользу заявителей.
"Установлено, что в сентябре 2020 года она предложила взятку своей подчиненной — судье, которая рассматривала административное дело представителя коммерческой структуры. За 3 тыс. долларов руководительница потребовала принять "необходимое" для предпринимателя судебное решение по земельному спору", — рассказали в СБУ.
Задержание и суд
В том же году сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали главу суда на рабочем месте при передаче всей суммы неправомерной выгоды.
В мае 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
В дальнейшем по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (высказывание предложения и предоставление неправомерной выгоды за принятие решения другим судьей) и назначил наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.
Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.
Напомним, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора 1 февраля подозрение в совершении коррупционных преступлений получили четверо должностных лиц.
В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.