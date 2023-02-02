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Глава Харьковского окружного админсуда, которую поймали на коррупции, получила тюремный срок

2 февраля 2023 14:05
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Суд объявил приговор Харьковского окружного админсуда: подробности
Судью поймали на взятке в 2020 году
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного высокопоставленного чиновника, причастного к системной коррупции в госучреждениях. По материалам СБУ пять лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Как отмечается в сообщении, глава Харьковского окружного административного суда наладила преступный механизм получения денег за принятие решений в пользу заявителей.

"Установлено, что в сентябре 2020 года она предложила взятку своей подчиненной — судье, которая рассматривала административное дело представителя коммерческой структуры. За 3 тыс. долларов руководительница потребовала принять "необходимое" для предпринимателя судебное решение по земельному спору", рассказали в СБУ.

Задержание и суд

В том же году сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали главу суда на рабочем месте при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

В мае 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В дальнейшем по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (высказывание предложения и предоставление неправомерной выгоды за принятие решения другим судьей) и назначил наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Напомним, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора 1 февраля подозрение в совершении коррупционных преступлений получили четверо должностных лиц.

В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.

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