Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Очищено 1% — скільки часу треба на повне розмінування Харківщини

Очищено 1% — скільки часу треба на повне розмінування Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 15:55
Скільки часу треба на розмінування Харківщини — дані ХОДА
Попередження про замінування. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

На Харківщині наразі розміновано лише близько 1% замінованих територій. Для цього використовують спеціальні технології.

Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Іван Сокол у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки часу треба на розмінування Харківщини 

За його словами, щоб повністю очистити область від мін, знадобиться до 100 років — за умови, що щодня працюватимуть 1200 саперів і буде задіяно 50 одиниць спеціальної техніки.

Проте, незважаючи на масштабність виклику, є й оптимістичні новини. Завдяки розвитку технологій і появі нових українських рішень у сфері протимінної діяльності, після завершення бойових дій процес розмінування може значно прискоритися.

За словами фахівців, це дає надію, що очищення територій від мін відбуватиметься вже у набагато швидшому темпі, ніж нині.

Нагадаємо, що українські військові разом із підрозділами країн НАТО активно відпрацьовують навички розмінування морської акваторії в рамках міжнародних навчань Sea Breeze. До тренувань залучені бійці Збройних сил України, які нещодавно повернулися з бойових операцій.

Крім того, в Україні велика частина сільськогосподарських угідь, зокрема на Херсонщині, розміновується не спеціальними піротехнічними підрозділами, а безпосередньо самими аграріями. Професійні сапери здебільшого зосереджені на виконанні робіт на інших, пріоритетних об'єктах.

Харків Харківська область розмінування війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації