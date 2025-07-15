Скільки часу треба на розмінування Харківщини — дані ХОДА

Попередження про замінування. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

На Харківщині наразі розміновано лише близько 1% замінованих територій. Для цього використовують спеціальні технології.

Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Іван Сокол у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, щоб повністю очистити область від мін, знадобиться до 100 років — за умови, що щодня працюватимуть 1200 саперів і буде задіяно 50 одиниць спеціальної техніки.

Проте, незважаючи на масштабність виклику, є й оптимістичні новини. Завдяки розвитку технологій і появі нових українських рішень у сфері протимінної діяльності, після завершення бойових дій процес розмінування може значно прискоритися.

За словами фахівців, це дає надію, що очищення територій від мін відбуватиметься вже у набагато швидшому темпі, ніж нині.

Нагадаємо, що українські військові разом із підрозділами країн НАТО активно відпрацьовують навички розмінування морської акваторії в рамках міжнародних навчань Sea Breeze. До тренувань залучені бійці Збройних сил України, які нещодавно повернулися з бойових операцій.

Крім того, в Україні велика частина сільськогосподарських угідь, зокрема на Херсонщині, розміновується не спеціальними піротехнічними підрозділами, а безпосередньо самими аграріями. Професійні сапери здебільшого зосереджені на виконанні робіт на інших, пріоритетних об'єктах.