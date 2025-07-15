Сколько времени надо на разминирование Харьковщины - данные ХОГА

Предупреждение о заминировании. Фото: иллюстративное/Армия.Информ

На Харьковщине пока разминировано лишь около 1% заминированных территорий. Для этого используют специальные технологии.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации Иван Сокол в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, чтобы полностью очистить область от мин, понадобится до 100 лет — при условии, что ежедневно будут работать 1200 саперов и будет задействовано 50 единиц специальной техники.

Однако, несмотря на масштабность вызова, есть и оптимистичные новости. Благодаря развитию технологий и появлению новых украинских решений в сфере противоминной деятельности, после завершения боевых действий процесс разминирования может значительно ускориться.

По словам специалистов, это дает надежду, что очистка территорий от мин будет происходить уже в гораздо более быстром темпе, чем сейчас.

Напомним, что украинские военные вместе с подразделениями стран НАТО активно отрабатывают навыки разминирования морской акватории в рамках международных учений Sea Breeze. К тренировкам привлечены бойцы Вооруженных сил Украины, которые недавно вернулись из боевых операций.

Кроме того, в Украине большая часть сельскохозяйственных угодий, в частности на Херсонщине, разминируется не специальными пиротехническими подразделениями, а непосредственно самими аграриями. Профессиональные саперы в основном сосредоточены на выполнении работ на других, приоритетных объектах.