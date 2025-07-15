Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Очищено 1% — сколько времени надо на разминирование Харьковщины

Очищено 1% — сколько времени надо на разминирование Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 15:55
Сколько времени надо на разминирование Харьковщины - данные ХОГА
Предупреждение о заминировании. Фото: иллюстративное/Армия.Информ

На Харьковщине пока разминировано лишь около 1% заминированных территорий. Для этого используют специальные технологии.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации Иван Сокол в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько времени нужно на разминирование Харьковщины

По его словам, чтобы полностью очистить область от мин, понадобится до 100 лет — при условии, что ежедневно будут работать 1200 саперов и будет задействовано 50 единиц специальной техники.

Однако, несмотря на масштабность вызова, есть и оптимистичные новости. Благодаря развитию технологий и появлению новых украинских решений в сфере противоминной деятельности, после завершения боевых действий процесс разминирования может значительно ускориться.

По словам специалистов, это дает надежду, что очистка территорий от мин будет происходить уже в гораздо более быстром темпе, чем сейчас.

Напомним, что украинские военные вместе с подразделениями стран НАТО активно отрабатывают навыки разминирования морской акватории в рамках международных учений Sea Breeze. К тренировкам привлечены бойцы Вооруженных сил Украины, которые недавно вернулись из боевых операций.

Кроме того, в Украине большая часть сельскохозяйственных угодий, в частности на Херсонщине, разминируется не специальными пиротехническими подразделениями, а непосредственно самими аграриями. Профессиональные саперы в основном сосредоточены на выполнении работ на других, приоритетных объектах.

Харьков Харьковская область разминирование война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации