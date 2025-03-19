Погода в Харкові та області на 20 березня — прогноз від синоптиків

Мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області у четвер, 20 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак в регіоні очікується сильний вітер та мороз до -6 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, 20 березня у Харкові та області обійдеться без істотних опадів. Однак очікується північний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до -1...- 6 °C, а вдень коливатиметься в межах +4...+9 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Водночас синоптики попередили, що у Харкові забруднене повітря і досягло високого рівня. Воно є небезпечним для людей з підвищеною чутливістю. Якщо ви відчуєте утруднене дихання або подразнення горла, скоротите час перебування на вулиці.

Концентрація PM2.5 в Харкові наразі в 5.4 разів вища за рекомендоване ВООЗ середньорічне значення якості повітря.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сніжитиме. Синоптики назвали регіони, де буде сніг.

Водночас у ДСНС попереджали, що потужна пилова буря накриє кілька областей.