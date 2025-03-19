Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Одягайтесь тепліше — якою буде погода в Харкові завтра arrow

Одягайтесь тепліше — якою буде погода в Харкові завтра

19 березня 2025 14:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Харкові та області на 20 березня — прогноз від синоптиків
Мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Харкові та Харківській області у четвер, 20 березня, буде хмарною з проясненнями. Однак в регіоні очікується сильний вітер та мороз до -6 °C. 

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Харкові 20 березня

За даними синоптиків, 20 березня у Харкові та області обійдеться без істотних опадів. Однак очікується північний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі опуститься до -1...- 6 °C, а вдень коливатиметься в межах +4...+9 °C.

погода у Харкові 20 березня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Водночас синоптики попередили, що у Харкові забруднене повітря і досягло високого рівня. Воно є небезпечним для людей з підвищеною чутливістю. Якщо ви відчуєте утруднене дихання або подразнення горла, скоротите час перебування на вулиці.

Концентрація PM2.5 в Харкові наразі в 5.4 разів вища за рекомендоване ВООЗ середньорічне значення якості повітря.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сніжитиме. Синоптики назвали регіони, де буде сніг. 

Водночас у ДСНС попереджали, що потужна пилова буря накриє кілька областей.

погода Харків морози синоптик опади вітер
Реклама
Реклама
Реклама