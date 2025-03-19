Погода в Харькове и области на 20 марта — прогноз от синоптиков

Мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в четверг, 20 марта, будет облачной с прояснениями. Однако в регионе ожидается сильный ветер и мороз до -6 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 20 марта

По данным синоптиков, 20 марта в Харькове и области обойдется без существенных осадков. Однако ожидается северный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -1...-6 °C, а днем будет колебаться в пределах +4...+9 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

В то же время синоптики предупредили, что в Харькове загрязненный воздух достиг высокого уровня. Он опасен для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице.

Концентрация PM2.5 в Харькове сейчас в 5.4 раз выше рекомендованного ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Напомним, сегодня в Украине будет идти снег. Синоптики назвали регионы, где будет снег.

В то же время в ГСЧС предупреждали, что мощная пылевая буря накроет несколько областей.