Головна Харків Один зі штатів США обмінявся прапорами з Харковом — фото

Один зі штатів США обмінявся прапорами з Харковом — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 23:35
Штат Юта отримав прапор від Харківщини — фото
Обмін прапорами. Фото: Utah Senate

Між американським штатом Юта та Україною відбулася зворушлива церемонія на знак солідарності та дружби. Губернатор Спенсер Кокс, голова Сенату Стюарт Адамс та спікер Палати представників Майк Шульц прийняли прапор від Харківської обласної ради, який привіз почесний консул України Джонатан Фрідман.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Обмін прапорами між штатом Юта та Харковом

"Для мене було великою честю приєднатися до лідерів законодавчої влади штату Юта на сьогоднішній спеціальній церемонії солідарності та дружби — обміні прапорами між штатом Юта та Харковом", — наголосила Стефанішина.

Ольга Стефанішина
Посол України у США Ольга Стефанішина. Фото: x.com/StefanishynaO

Вона подякувала керівництву штату Юта за підтримку України. За її словами, незмінна підтримка має велике значення для кожного громадянина.

У своїх виступах керівники штату відзначили мужність і витривалість українців, висловили солідарність із боротьбою за свободу та справедливість. Вони наголосили на намірі розширювати економічну та культурну співпрацю з Україною.

Відомо, що Юта стала першим штатом США, який направив свою делегацію в Україну після початку великої війни.

Церемонія на знак солідарності та дружби між штатом Юта та Україною:
Церемонія на знак солідарності та дружби між штатом Юта та Україною. Фото: Utah Senate
Церемонія на знак солідарності та дружби між штатом Юта та Україною
Учасники церемонії з прапорами України. Фото: Utah Senate
Один зі штатів США обмінявся прапорами з Харковом — фото - фото 4
Захід присвячено четвертій річниці повномасштабного вторгнення. Фото: Utah Senate
Церемонія на знак солідарності та дружби між штатом Юта та Україною
У своїх промовах лідери штату говорили про захоплення героїзмом та стійкістю українців. Фото: Utah Senate

США — останні новини 

Американський президент Дональд Трамп 25 лютого провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, сторони обговорили програму PURL.

Раніше Трамп наголошував, що Вашингтон активно працює над встановленням миру в Україні.

А за інформацією ЗМІ, лідер США хоче завершити війну Росії проти України до 4 липня.

США війна Харків Україна прапор Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
