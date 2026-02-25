Штат Юта отримав прапор від Харківщини — фото

Один зі штатів США обмінявся прапорами з Харковом — фото
Між американським штатом Юта та Україною відбулася зворушлива церемонія на знак солідарності та дружби. Губернатор Спенсер Кокс, голова Сенату Стюарт Адамс та спікер Палати представників Майк Шульц прийняли прапор від Харківської обласної ради, який привіз почесний консул України Джонатан Фрідман.
Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у соцмережі X, передає Новини.LIVE.
It was a profound honor to join Utah legislative leaders @JStuartAdams, @mschultz_12, @GovCox, @jordanteuscher, and @slcman at today’s special ceremony of solidarity and friendship - exchange of flags between Utah and Kharkiv.— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 25, 2026
Grateful to Utah leadership for standing with… pic.twitter.com/Kp7FpAYr58
Обмін прапорами між штатом Юта та Харковом
"Для мене було великою честю приєднатися до лідерів законодавчої влади штату Юта на сьогоднішній спеціальній церемонії солідарності та дружби — обміні прапорами між штатом Юта та Харковом", — наголосила Стефанішина.
Вона подякувала керівництву штату Юта за підтримку України. За її словами, незмінна підтримка має велике значення для кожного громадянина.
У своїх виступах керівники штату відзначили мужність і витривалість українців, висловили солідарність із боротьбою за свободу та справедливість. Вони наголосили на намірі розширювати економічну та культурну співпрацю з Україною.
Відомо, що Юта стала першим штатом США, який направив свою делегацію в Україну після початку великої війни.
США — останні новини
Американський президент Дональд Трамп 25 лютого провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, сторони обговорили програму PURL.
Раніше Трамп наголошував, що Вашингтон активно працює над встановленням миру в Україні.
А за інформацією ЗМІ, лідер США хоче завершити війну Росії проти України до 4 липня.
