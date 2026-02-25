Штат Юта поддержал Украину — руководство получило флаг от Харьковской области

Обмен флагами. Фото: Utah Senate

Между американским штатом Юта и Украиной состоялась церемония, ставшая символом солидарности и партнерства. Губернатор Спенсер Кокс, президент Сената Стюарт Адамс и спикер Палаты представителей Майк Шульц получили флаг от Харьковского областного совета, который передал почетный консул Украины Джонатан Фридман.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Это была глубокая честь присоединиться к законодательным лидерам Юты @JStuartAdams, @mschultz_12, @GovCox, @jordanteuscher, и @slcman на сегодняшней специальной церемонии солидарности и дружбы - обмен флагами между Ютой и Харьковом.



Благодарна руководству Юты за то, что они стоят вместе с... pic.twitter.com/Kp7FpAYr58 - Ольга Стефанишина (@StefanishynaO) 25 февраля 2026 года

Обмен флагами между штатом Юта и Харьковом

"Для меня было большой честью присоединиться к лидерам законодательной власти штата Юта на сегодняшней специальной церемонии солидарности и дружбы — обмене флагами между штатом Юта и Харьковом", — подчеркнула Стефанишина.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: x.com/StefanishynaO

Она поблагодарила руководство штата Юта за поддержку Украины. По ее словам, неизменная поддержка имеет большое значение для каждого гражданина.

В своих выступлениях руководители штата отметили мужество и выносливость украинцев, выразили солидарность с борьбой за свободу и справедливость. Они отметили намерение расширять экономическое и культурное сотрудничество с Украиной.

Известно, что Юта стала первым штатом США, который направил свою делегацию в Украину после начала большой войны.

Церемония в знак солидарности и дружбы между Ютой и Украиной. Фото: Utah Senate

Участники церемонии с флагами Украины.Фото: Utah Senate

Мероприятие посвящено четвертой годовщине полномасштабного вторжения. Фото: Utah Senate

В своих речах лидеры штата говорили об увлечении героизмом и стойкостью украинцев.Фото: Utah Senate

Американский президент Дональд Трамп 25 февраля провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, стороны обсудили программу PURL.

Ранее Трамп отмечал, что Вашингтон активно работает над установлением мира в Украине.

А по информации СМИ, лидер США хочет завершить войну России против Украины до 4 июля.