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Одна людина загинула, двоє травмовані: росіяни продовжують обстрілювати Харківщину

30 серпня 2023 10:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Одна людина загинула, двоє травмовані: росіяни продовжують обстрілювати Харківщину
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Куп'янську внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна людина отримала поранення. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів 

У місті Куп'янськ пошкоджені будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Пошкоджений багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Отримав поранення 67-річний чоловік.

Дронами ворог вдарив по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району. Пошкоджена адмінбудівля. Внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджені ангари та господарські споруди фермерського господарства.

У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено будівлі та трактор агропідприємства.

У селі Дружелюбівка Ізюмського району поранено 55-річного чоловіка. 

"Госпіталізований у важкому стані", — зазначає очільник області. 

  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей, але внаслідок уламків у Києві виникли пожежі, також є травмовані та загиблі

Також ми писали про те, що українська ППО цієї ночі знищили усі ракети та дрони, які РФ випустила по Україні

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