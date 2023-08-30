Один человек погиб, двое травмированы: россияне продолжают обстреливать Харьковщину

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки под ударами российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. В Купянске в результате обстрела погиб гражданский мужчина, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

В городе Купянск повреждено здания мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. Получил ранение 67-летний мужчина.

Дронами враг ударил по селу Гурьев Казачок Богодуховского района. Повреждено админздание. В результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

В селе Чернещина Изюмского района в результате удара управляемыми авиабомбами повреждены здания и трактор агропредприятия.

В селе Дружелюбовка Изюмского района ранен 55-летний мужчина.

"Госпитализирован в тяжелом состоянии", — отмечает глава области.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/3 _ 3

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Напомним, что ночью 30 августа Россия прибегла к массированной атаке по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных вражеских целей, но в результате обломков в Киеве возникли пожары, также есть травмированные и погибшие.

Также мы писали о том, что украинская ПВО этой ночью уничтожила все ракеты и дроны, выпущенные РФ по Украине.