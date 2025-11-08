Ізюм добу без електрики через обстріли — що відомо

Жінка зі свічкою під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Жителі Ізюму Харківської області вже добу залишаються без світла. Наразі є значні пошкодження енергомереж внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації у Telegram у суботу, 8 листопада.

Ізюм добу без світла

"Через значні пошкодження ворогом енергомереж за межами нашої громади світло сьогодні, на жаль, не з’явиться", — йдеться у повідомленні.

Наразі ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи для повернення електроенергії.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло через наслідки російських атак.

А у ніч проти 8 листопада окупанти обстріляли теплові електростанції "Центренерго".