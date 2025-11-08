Відео
Одне з міст Харківщини вже добу без світла — що відомо

Одне з міст Харківщини вже добу без світла — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:50
Оновлено: 19:22
Ізюм добу без електрики через обстріли — що відомо
Жінка зі свічкою під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Жителі Ізюму Харківської області вже добу залишаються без світла. Наразі є значні пошкодження енергомереж внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації у Telegram у суботу, 8 листопада.

Читайте також:

Ізюм добу без світла

"Через значні пошкодження ворогом енергомереж за межами нашої громади світло сьогодні, на жаль, не з’явиться", — йдеться у повідомленні.

Наразі ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи для повернення електроенергії.

null
Допис Ізюмської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло через наслідки російських атак.

А у ніч проти 8 листопада окупанти обстріляли теплові електростанції "Центренерго"

війна електроенергія Харківська область обстріли Ізюм відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
